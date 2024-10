Caira: “L’assenza delle Coppe è un bene per Conte. Su Politano”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, agenteed ex direttore sportivo della: “? Conosco benissimo l’agente, una persona molto seria, che si è dedicata al lavoro in modo estenuante, senza unirsi a nessun gruppo. Si è costruito tutto da solo. Quindi sono davvero felice. Non voglio sprecare paragoni, ma per me è il nuovo, come intensità e modo di stare in campo. Ancheè stato bravo a vederci lungo, a non farlo andare via. Poi,, anche se connon ha giocato molto, è stato bravo anche a vedere dagli altri compagni. É stata una partenza un po’ altalenante per tutti, compreso il. É ancora una partenza un po’ difficoltosa per tutti. L’assenza dallefa la differenza e può agevolare molto Conte per inserire il suo modo di giocare nella squadra.ha un’intera settimana per lavorare con i suoi giocatori e sappiamo quanto questo faccia bene. Tutti devono giocare contro tutti. Tuttavia, dipende anche da quando ci giochi, se sei in ottima forma, ti presenti in uno stato diverso. Sei più avvantaggiato. Certamente, quando poi vengono fatti i calendari non possono prevedere anche questo. Esonero? Dipende, come per tutti, dai risultati. L’ambiente che si respira avi posso dire che è abbastanza precario. C’è un’aria di assoluta attesa. La situazione è veramente particolare, anche perchéè stato esonerato per la volontà di volersi affermare da parte di un dirigente su un allenatore, non per una questione di risultati, del gioco o di altro. Credo che lo abbiamo capito tutti.non vorrebbe accettare. Però per lui è come se lo richiamasse la su famiglia, la madre o il padre. Non so se riuscirebbe a dire di no. Poi, anche i soldi non vanno sottovalutati. Se rifiutasse, butterebbe 3 milioni, perché è come se si dimettesse. Inoltre, ci potrebbe essere una rivoluzione aè sempre stato determinante, ha bisogno solo di sentirsi amato, coccolato dall’allenatore e dai compagni.credo che stia lavora soprattutto su questo. La sua dote principale è la generosità, che ha sempre avuto“.