B. Satin: “Kvara? Il Napoli non ripeterà lo stesso errore fatto con Osimhen..”

Bruno Satin, procuratore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a kisskissnapoli.it.

Questo un estratto che riguarda la situazione contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia:

In questi giorni si parla molto del rinnovo di Kvaratskhelia, credi che alla fine si concretizzerà?

“È difficile dirlo, non conosco il calciatore e gli agenti e quindi è difficile dare un parere sulla vicenda. Posso dire che in questa situazione il club è in una buona posizione, ma è ovvio che con un calciatore così importante, bisogna risolvere questa situazione. Per avere il meglio del calciatore in campo e anche in allenamento è bene accontentarlo a livello contrattuale. Evidentemente se il ragazzo non vuole rinnovare, vuol dire che ha voglia di andare via ed essere ceduto alla fine della stagione”.

Nei mesi estivi si è parlato di un interessamento del Psg. Il club parigino tornerà alla carica nelle prossime sessioni di mercato?

“Non lo so, la politica del Psg negli ultimi anni è cambiata, vengono preferiti giocatori dal profilo basso che non vada a minare l’importanza del collettivo. Ad oggi il mercato è chiuso, vedremo se il Psg avrà voglia di fare qualcosa a gennaio. Ricordiamo che nella posizione di Kvaratskhelia il Psg ha Barcola, un ragazzo acquistato la scorsa stagione per una cifra vicina ai cinquanta milioni di euro”.

Come hai detto non conosci personalmente Kvaratskhelia e il suo entourage, ma una sensazione sul futuro del ragazzo da esperto nel settore ce l’hai?

“Credo che il rinnovo di Osimhen ha avuto un peso importante, il Napoli non ripeterà lo stesso errore. Magari si può ragionare su una base di 5-6 milioni di euro a stagione con una clausola molto più bassa rispetto ai 120 milioni di Osimhen ma non voglio dare consigli perchè De laurentiis ha le sue idee, decide lui perchè i soldi li mette lui”.