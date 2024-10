Approfondimento – David Neres: arriva lo spacca partite

Uno degli uomini più importanti nella rinascita azzurra, il jolly offensivo, il punto di riferimento a gara in corso per il Napoli di Antonio Conte. Entra e segna o fa assist, una garanzia da questo punto di vista… ma non chiamatelo mai “uomo del secondo tempo” anche perché, una volta appresi i dettami tattici del tecnico leccese, sarà sicuramente uno dei titolari di questo Napoli. Costato 30 mln, non può di certo entrare negli ultimi 20/30 minuti di ogni gara… Dinanzi a lui c’è un certo Politano, che tanto piace al signor Antonio Conte, soprattutto per la sua bravura in fase difensiva e per l’abilità di giocare a tutta fascia. Il brasiliano dal canto suo è molto bravo in zona gol, lo score di David è di 3 assist ed 1 gol in appena 63 minuti di campionato, entrando sempre dalla panchina, che sale a 2 gol e 4 assist in 141 minuti aggiungendo anche la Coppa Italia. Numeri importanti per il classe 97, aspettando di vederlo all’opera anche come titolare.

Antonio Apuzzo