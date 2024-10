Zambardino: “Lukaku? Mi basta questo, ma non oso immaginare quando sarò in condizione”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Vittorio Zambardino, giornalista:

“Il Napoli mi sembra un lavoro artigianale, che ogni volta che lo vediamo in campionato è migliorato un po’. È come un mosaico che aggiunge tessere sempre più preziose, anche se qualche limite è ancora visibile. Alla fine del primo tempo di Napoli-Como ero preoccupato, ma Conte ha saputo riprendere subito le contromisure. Lo Scudetto? Non suonerei troppo le trombe, serve aspettare avversarie più serie… Aspettiamo dicembre, dove possiamo iniziare a sperare in caso il mosaico sarà completo. Lukaku? Quello che stiamo vedendo adesso è un giocatore che fa la differenza, al quale non tremano le gambe. Ha segnato un rigore tutt’altro che banale.

A me questo Lukaku già basta, poi non oso immaginare come sarà una volta ripresa la totale condizioni. Kvara? Sono preoccupato per lui, è in difficoltà. Non so se tecnica o mentale, ma esiste. E’ sempre spalle alla porta e ha problemi a ritrovarsi. Tutto sta girando bene, mentre lui è ancora lontano dal top. Poi non è un calciatore protetto dagli arbitri, ma forse incide nel suo gioco. Problema rinnovo? E certo che incide, non potrebbe essere altrimenti…