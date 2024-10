Rafa Marin: un talento in attesa

Rafa Marin ha giocato da titolare solo nella partita di Coppa Italia contro il Palermo, poi non ha più avuto altre occasioni. La sua stagione resta un’incognita, sia per il Napoli che per Antonio Conte, mentre la situazione è diversa per la Spagna.

Il ct dell’Under 21 lo ha infatti convocato per le prossime partite in vista dell’Europeo di categoria, contro Kazakistan (il 10 ottobre) e Malta (il 15), dove Rafa Marin è pronto a dare il suo contributo.



Queste partite potrebbero anche rappresentare una buona opportunità per mostrare ad Antonio Conte il suo valore. Attualmente, però, lo spagnolo è chiuso dalle ottime prestazioni di Rrahmani e Buongiorno, che si sono affermati come titolari fissi al centro della difesa del Napoli.



Anche la partita contro il Palermo in Coppa non è stata sufficiente per convincere, e dopo quel match Rafa Marin è tornato a sedersi in panchina, dove aspetta ancora un cambiamento che possa sbloccare la sua stagione.

