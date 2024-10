CdS – La versione “atletico-chic” di Lukaku non è ancora andata in scena

Romelu Lukaku sta dando in maniera massiccia il suo apporto al Napoli confermando che i trenta milioni per lui sono stati ben spesi, anche se al meglio non è ancora venuto fuori, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il Napoli, per acquistarlo dal Chelsea, ha speso 30 milioni di euro e gli ha riconosciuto più o meno 6 milioni a stagione con i bonus fino al 2027: ci ha creduto in maniera direttamente proporzionale alla stima e alla fiducia di Conte nei suoi confronti, nonostante le difficoltà incontrate per vendere Osimhen. Osi che nel 2020, all’esordio, collezionò una rete e un assist nelle prime cinque apparizioni. L’esplosione – dirompente – fu successiva, ma era un giovanotto con una fisicità, un carattere e capacità tecniche completamente diverse da quelle di Lukaku. La versione atletica chic di Romelu non è ancora andata in scena, certo, ma gradualmente migliora. E il suo modo di sentire la giocata e di premiare l’attacco della profondità dei compagni com’è accaduto con Neres e McTominay contro il Como è sintomatico del suo modo di interpretare il ruolo. Per completare: le altre rifiniture sono state per Kvara e Di Lorenzo a Cagliari, mentre i gol li ha realizzati contro Parma, Cagliari e Como su rigore. E ora, da oggi, sotto con il lavoro al centro sportivo di Castel Volturno: ha rinunciato ancora al Belgio, preferisce intensificare la preparazione in sede a caccia della migliore condizione”.

