“Buongiorno era quello che mancava al Napoli. Sorpreso dalla cessione di McTominay”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, allenatore ed ex difensore di: “ Buongiorno era quello che almancava, é un giocatore di grande personalità e carisma. Ilha sofferto molto in difesa l’anno scorso eha dato sicurezza a tutto il reparto. Oltre ad avere un grande fisico e ad essere molto bravo nelle marcature, sa essere anche l’uomo in più in avanti avendo degli ottimi piedi. Sono sorpreso perché ilsecondo me aveva speso troppi soldi, invece si è rivelato un ottimo acquisto.aveva bisogno di un giocatore di carisma, che sa guidare la difesa, vicino, com’è. Il carisma o lo hai dentro, come lo avevao non lo hai, non può essere instillato dall’allenatore. Ilora ha guida, solidità e compattezza. L’acquisto diha dato una grossa mano anche in questo.é davvero importante per questo? Sono contento abbia l’egoismo perché l’attaccante deve pensare a sé, a fare gol, a essere cinico. Così devono giocare gli attaccanti, devo essere decisivi. Invedo la giusta grinta, la giusta cattiveria, la giusta determinazione, a differenza dell’anno scorso, quando era un po’ spento. Può contribuire a qualcosa di importante. Ilpuò ambire a qualcosa di importante, non lo diciamo per scaramanzia. Non riesco a capire perché ilha vendutoa soli 30 milioni. Solo se hai gli occhi tappati non puoi non vederlo. Mi ricorda il primo. Secondo me è stato merito di, che lo conosceva ed è stato lungimirante. Anche in panchina, sono davvero forti. Quindi, ilha una rosa anche abbastanza lunga. É aumentata l’intensità del lavoro, sono aumentate le partite, i viaggi. Girare per l’quasi tutte le settimane influisce. Poi, pretendiamo sempre di più dai giocatori e le ginocchia ne risentono. Pretendiamo tanto, ma il corpo quello è. Quindi non mi sorprendono i tanti infortuni, se si gioca così sono normali“.