⚽️⚽️CdS Campania⚽️⚽️ – “LUKAKING”. Il belga precede tutti i vecchi big azzurri, nessuno come BIG ROM

LUKAKU SETTE BELLEZZE

Nessuno come lui in 5 gare negli ultimi 20 anni azzurri Big Rom è entrato in 7 azioni-gol con 3 reti e 4 assist: meglio di Osi Higuain, Cavani e Kvaratskhelia

Il binomio Lukaku-Conte continua a rappresentare una certezza: non conosce confini, Milano o Napoli che sia, e soprattutto resiste al logorio del tempo che passa. Anzi, se vogliamo, Romelu ha migliorato anche i numeri delle prime cinque partite giocate con il signor Antonio all’Inter: 3 gol nella stagione 2019-2020, come quelli realizzati in questo campionato, e 5 nella successiva, 2 in più, però sempre senza assist. Il carnet del bis fu più ricco di quello attuale dal punto di vista realizzativo, è vero, ma evidentemente negli anni Rom ha decisamente migliorato la capacità di assistere i compagni, senza però perdere il fiuto e il graffio che non possono mancare a un centravanti che si rispetti.

In un solo concetto? Si direbbe che sia diventato più uomo squadra di quanto non lo fosse già nel biennio interista. Con un bel po' di partite e chilometri in più nel motore: all'epoca aveva 26 e 27 anni d'età, mentre oggi ne ha 31 (a maggio ne compirà 32).