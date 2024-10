Weekend difficile per alcuni arbitri: i voti de La Gazzetta

Weekend calcistico complicato per alcuni arbitri. La Gazzetta dello Sport stila le pagelle di tutti i direttori di gara impegnati nelle gare di Serie A:

5,5 Feliciani (Napoli-Como)

Una direzione che lascia qualche perplessità di troppo tra la finezza del giallo a Buongiorno.

6 Guida (Verona-Venezia)

Direzione coerente e gialli corretti, anche se forse ne manca uno a Nicolussi Caviglia per un pestone a Duda. Ok anche i fuorigioco

6,5 Mariani (Udinese-Lecce)

Dirige con esperienza e qualità una partita non difficile in cui non sbaglia nulla.

6 Chiffi (Atalanta-Genoa)

Gli sfugge il “mani” di Vogliacco ma il Var è lì per questo. Per il resto, partita “facile”, gestita senza estrarre cartellini.

5 Marcenaro (Inter-Torino)

Serve il Var per calibrare il colpo di Maripan. Vede bene l’impatto di Calhanoglu su Masina. Nella ripresa: molto dubbio quel contatto Bastoni-Zapata in area

5 Marinelli (Juventus-Cagliari)

Ci sta non cogliere il primo rigore ma quello di Douglas Luiz no… Il secondo giallo a Conceiçao è una forzatura. Manca un giallo a Vlahovic nel finale

6 Di Bello (Bologna-Parma)

La gestione è attenta, i cartellini gialli ridotti a… uno, il braccio di Holm in area non è punibile. Il fallo di Coulibaly su Ndoye però lo vede il Var, unica pecca.

5,5 Ayroldi (Lazio-Empoli)

Ben posizionato, non ha dubbi nel concedere il rigore. Nell’occasione non rifila però il giallo a Pezzella, che era già ammonito. Lascia passare diversi interventi fallosi e varie perdite di tempo

4,5 La Penna (Monza-Roma)

Voto pesantemente influenzato dal Var Aureliano per il rigore non dato su Baldanzi

6 Pairetto (Fiorentina-Milan)

Il primo rigore deve vederlo al monitor, gli altri due li fischia in diretta. Decisioni condivisibili anche sui contatti nelle due aree fra Theo e Colpani e Ranieri-Abraham. Nel finale perde un po’ di lucidità, ma la partita è davvero complicata