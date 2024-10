Napoli: Nelle prossime cinque partite capiremo dove arriveranno gli azzurri a fine anno

Che il Napoli di Conte sia la squadra più centrata e felice del campionato lo dicono i numeri. Le cinque gare prima dell’altro stop a novembre ci diranno molte verità. Perché c’è la trasferta contro il fatal Empoli , che tanti dolori ha sempre creato ai vari Spalletti, Calzona, Garcia, Sarri. Poi il match in casa con il Lecce e poi il trittico che svelerà se è vera fuga: due volte a San Siro (prima per il Milan poi per l’ Inter ) in dieci giorni e nel mezzo l’ Atalanta di Gasperini.

Insomma, c’è poco da nascondersi in queste due settimane e mezzo alla ripresa della serie A. Le altre che stanno dietro, oltre alle cinque giornate di campionato, hanno ben due notti europee: l’Inter, per esempio, a un ciclo piuttosto ostico, visto che affronta oltre al Napoli, anche Juventus e Roma e come ciliegine sulla torta Young Boys e Arsenal. Il Milan, come riportato da ilmattino, a parte lo scontro diretto con il Napoli, non se la passa malissimo (anche se c’è l’Udinese rivelazione da ospitare a casa) e ha una viaggio da incubo (o da sogno) nel bel mezzo del ciclo: va al Bernabeu, contro il Real Madrid di Ancelotti. La Juventus a un mini-tour de force: in Champions affronta Stoccarda e Lille (c’è di peggio in giro) e alla sosta di novembre va dopo aver affrontato il Torino nel derby della Mole.