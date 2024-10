“Napoli costruito per vincere, il gruppo è unito! Giusto puntare su Lukaku”

German Denis, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal degli azzurri, reduci dal successo sul Como per 3-1 che li ha proiettati in vetta alla classifica.

“Abbiamo visto un Lukaku in forma, anche se Conte sa perfettamente cosa gli manca. E’ un Lukaku che è molto generoso, gioca per la squadra, ieri ha fatto due assist da trequartista. Il Napoli è stato costruito per vincere, la rosa è ampia e chi viene chiamato in causa fa sempre bene e questo è importante per un allenatore che sa che può contare sulla panchina. Questo farà la differenza. Di questo Napoli può giocare chiunque, il gruppo è unito e soprattutto segue l’allenatore. Lobotka? Può fare la differenza, a mio avviso è un giocatore completo ed avendo anche i vari Kvaratskhelia e Lukaku il Napoli ha tante soluzioni. Lukaku al posto di Osimhen? Non so se Osimhen sarebbe stato adatto al Napoli come lo è Conte. Il Napoli ha fatto la scelta giusta“.