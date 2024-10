Minervini: “Conte sta dando una mentalità vincente, ma la favorita è l’Inter”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, conduttore disu: “ Conte l’ha letta benissimo. Spesso il gol a freddo cambia l’andazzo delle partite. Ilha grandi qualità, ha una tecnica importante. Se gli lasci campo soffri. Tutto ciò che avevamo visto di bello delé stato annullato danel secondo tempo. Non si può che essere soddisfatti e fiduciosi per quello che verrà.è tra i migliori del campionato. Ha fatto un gol impressionante., su cui iniziavano ad esserci polemiche, nonostante non sia nella migliore forma, è determinante, é decisivo. Poi ancheche ha messo una pietra sullo scudetto, meraviglioso, che verrà ricordato sempre, ma adesso è tempo di pensare al presente.sta dando una mentalità vincente. Il tempo è ancora prematuro per poter parlare di scudetto. Poi, come fai a non nominareche è stato un professore universitario. Basti pensare alle parole di. Ilnon è favorito per lo scudetto, perché viene da un 10 posto. Gli arbitri stanno iniziando ad essere un problema. L’anno scorso dicevano che lo step on foot veniva dato sempre. Quest’anno li e non li danno. Per me é rigore. Arigori dati e non dati. Gli arbitri non stanno capendo niente e non stanno facendo capire niente a noi. Così, poi i campionati rischiano di essere falsati. Scudetto? L’è ancora la favorita. Aveva un organico importante l’anno scorso e lo ha migliorato. Chi è arrivato primo parte sempre davanti agli altri.è un maratoneta e guarda solo se stesso. Ildeve fare 84/85 punti e poi si vedrà“.