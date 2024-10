Il Napoli è uscito allo scoperto, ora la palla passa a Conte

Ormai c’è poco da fare: il Napoli è fuori dalla tana, allo scoperto, chi lo avrebbe mai detto, + 2 dall’Inter, a + 3 dalla Juventus, dalla Lazio e dall’Udinese, + 5 dal Milan che cade a Firenze e + 6 dalla Roma.

Conte però tenta di nascondersi e di sviare l’agomento anche per “scaramanzia” come detto dal presidente De Laurentiis: « Non siamo noi i favoriti per lo scudetto, lo sono quelli che hanno il monte ingaggi e il valore della rosa più alto ». Nessuno gli ricordi, per carità, che Spalletti, come riportato da ilmattino, ha vinto lo storico titolo con il quinto monte-stipendi e con la sesta rosa per valore. E facendo esplodere un signor nessuno come era allora Kvratskhelia.