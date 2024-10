Il Como ringrazia Napoli: “Atmosfera senza pari, al ritorno una birra offerta ad ogni tifoso azzurro”

La sfida tra Napoli e Como valida per la settima giornata di Serie A 2024/2025 è stata una vera e propria festa di sport come testimoniato dai tanti tifosi del Como che hanno seguito la propria squadra in trasferta al Maradona.

Proprio per ringraziare i napoletani dell’accoglienza la squadra lombarda ha voluto rilasciare un comunicato ufficiale, promettendo ai supporters azzurri che si recheranno al Sinigaglia per la sfida di ritorno, una birra in omaggio.

Ecco il comunicato del Como:

“Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L’atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per questo motivo, il Como 1907 è felice di annunciare che offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta in occasione del ritorno allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025″.