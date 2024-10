De Giovanni: “Lobotka è tra i primi registi al mondo, è innegabile”

Il noto scrittore, Maurizio De Giovanni, è intervenuto durante la trasmissione Punto Nuovo Sport, in onda su Radio Punto Nuovo, analizzando la stagione del Napoli.

Ecco le parole di Maurizio De Giovanni:

“L’Inter è tutt’altro che irraggiungibile, ormai è una squadra diversa dalla corazzata dello scorso anno. In 7 giornate ha già subito i gol che lo scorso anno ha subìto nell’intero girone di andata! E poi ora ha una Champions pesantissima da giocare e da gestire nel corso della stagione. Assorbirà energie preziose, che il Napoli invece salverà e gestirà. L’Inter è d’obbligo la favorita per quanto visto nel 2023-2024, ma non è invulnerabile. L’assenza delle coppe per il Napoli non mi rallegra, comunque. Gli azzurri avrebbero dovuto e potuto giocare la Champions e bisogna continuare a rammaricarsene. Che poi ci siano dei lati positivi a non giocarla questo è un altro discorso. Il Napoli ora deve capitalizzare questa sfortuna e dare fondo al 100% al cammino in campionato. Neres, Gilmour, Raspadori e tutti gli altri meriterebbero un’altra competizione dove potersi esprimere. Lobotka? È tra i primi registi al mondo, è innegabile. Lobo incanta tifosi e allenatori avversari, riesce a fare di tutto. E secondo me può giocare anche con Gilmour, perché io vedo lo scozzese più vicino a Barella per caratteristiche. Conte? E’ la Champions del Napoli, è stato l’unico motivo per cui molti giocatori sono venuti o sono rimasti seppur senza le coppe. Pesa più di sé stesso, è un allenatore che ha un carisma mai sperimentato da queste parti per certi versi. La gara del Verona va ringraziata perché è stato il calcio nel sedere del Napoli per avviare la stagione. Lukaku? E’ un giocatore fondamentale, neanche in Osimhen vedevo le sue caratteristiche da uomo squadra. Può solo crescere e migliorare. Ha un’importanza cruciale e criticarlo significa negare l’evidenza”.