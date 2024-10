Serie A: Lazio/Empoli 2-1 (1-1). Vittoria in rimonta per i Biancocelesti

I biancocelesti arrivano al match contro l’Empoli dopo la convincente sfida di giovedì in Europa League contro il Nizza dove la Lazio ha vinto per 4-1 con doppietta di Castellanos, rigore di Zaccagni e gol di Rodriguez. Mentre l’Empoli è reduce da un pareggio nel derby contro la Fiorentina per 0-0.

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide contro l’Empoli in Serie A, vincendo ben nove di queste (2N), l’ultimo successo del club toscano contro i biancocelesti nel campionato risale al 29 novembre 2015 (1-0 con gol di Lorenzo Tonelli).

L’Empoli, invece è rimasto imbattuto nelle ultimo otto partite di campionato (3V, 5N) e potrebbe registrare nove gare consecutive senza sconfitta per la prima volta nella sua storia in Serie A.

La partita comincia con un gol dopo 9 minuti da parte dell’Empoli di Sebastiano Esposito, il quale salta in alto sul cross di Giuseppe Pezzella segnando di testa sulla sinistra cogliendo impreparato Ivan Provedel.

Al minuto 15 la Lazio ci prova con Gustav Isaksen da punizione con un tiro indirizzato in basso a destra che però viene respinto da un bell’intervento di Devis Vasquez.

La Lazio prova ad attaccare per pareggiarla con El Taty e nuovamente cin Isaksen, ma con scarsi risultati, fino a quando nei minuti di recupero Nuño Tavares si conferma ancora una volta un fattore determinante in quest’inizio di campionato mettendo a segno un altro assist questa volta per Mattia Zaccagni lo spedisce di testa nell’angolino basso di destra pareggiando così 1-1 allo scadere del primo tempo.

Il secondo tempo inizia subito forte con un calcio di rigore per i biancocelesti al 49’ Nuño Tavares scende e scarica su Dia, che viene travolto da Pezzella il quale prende solo le gambe del calciatore laziale. Ayroldi prima lascia il vantaggio per la conclusione di Isaksen e poi indica il dischetto.

Dagli 11 metri parte Castellanos che ha tra i piedi una grande occasione per poter portare la sua squadra in vantaggio. Ma la sua conclusione potente e centrale viene parata da un prontissimo Devis Vasquez.

L’Empoli dopo l’errore dal dischetto non si è limitato solo a difendere ma ha provato a giocare la sua partita, d’altra parte anche la lazio ha continuato a spingere trovando all’89’ il gol della vittoria con Pedro che controlla un’ottimo passaggio del Taty Castellanos. Si prepara bene per il tiro mettendo il pallone sotto la traversa.

Dopo i 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro Ayroldi la partita finisce 2-1 per la Lazio che vince in rimonta.

Lazio 2-1 Empoli

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (38′ Marusic), Gila, Romagnoli, Tavares (41′ st Pellegrini); Rovella, Guendouzi; Isaksen (28′ st Pedro), Dia (41′ st Castrovilli), Zaccagni (41′ st Noslin); Castellanos. Allenatore: Baroni

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini (20′ st Henderson), Grassi, Anjorin (20′ st Ekong), Pezzella (8′ st Cacace); Solbakken (38′ st Colombo), Esposito (38′ st De Sciglio). Allenatore: D’Aversa

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 9′ Esposito (E), 45’+4′ Zaccagni (L), 39′ st Pedro (L)

Ammoniti: Pezzella, Fazzini, Gyasi, Grassi (E), Rovella, Castellanos (L)

Recupero: 3′ pt, 6′ st.

Sara Di Fenza