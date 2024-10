Neres ed il suo impatto devastante con la Serie A, i risultati sono sotto gli occhi di tutti

Anche contro il Como, il suo ingresso in campo è stato decisivo, sia come aiuto alla squadra che in termini di realizzazione del terzo gol della vittoria. David Neres è sempre di più l’uomo partita, come sottolinea Il Mattino. “Nonostante sia sempre partito dalle retrovie in campionato, l’ex nazionale verdeoro David Neres (con cui ha vinto anche la coppa America nel 2019) ha avuto un impatto devastante con la serie A e si è già meritato il ruolo di assist-man per eccellenza. Basti pensare che gli sono bastati appena una manciata di minuti con il Bologna (subentrato all’88esimo a Politano) per scodellare il primo assist vincente per Simeone. Copia-incolla la gara successiva contro il Parma al Maradona in cui ha scodellato l’assist per il ribaltone di Anguissa e prima era stato decisivo nell’espulsione del portiere Suzuki. Ed ancora a Cagliari (servizio assistenza vincente per Buongiorno) ed in coppa Italia contro il Palermo a Fuorigrotta (gol e assist a Juan Jesus). Venerdì, contro il Como, ha impiegato 7’ per timbrare il cartellino, sfruttando una splendida imbucata di Lukaku. Neres era subentrato proprio a Kvara contro i lariani”.

