Napoli, questione di bellezza…una passeggiata in Galleria!

Si trova a Napoli, di fronte al teatro San Carlo ed è è un’enorme costruzione. Chi è più attento alle ubicazioni della nostra città, ha già capito di cosa stiamo parlando…Si tratta della magnifica Galleria Umberto Primo, sita nel cuore pulsante del capoluogo partenopeo, sorta proprio in onore di Re Umberto Primo e costruita tra il 1887 ed il 1890. A differenza delle comuni costruzioni, per la sua sconvolgente magnificenza, ma soprattutto per la grandezza, fu la prima galleria a possedere 4 indirizzi per le diverse entrate: Via Toledo, Via Santa Brigida, Via San Carlo e Vico Rotto San Carlo. Inizialmente fu realizzata per offrire riparo dalle intemperie a tutta la popolazione, ma oggi, effettivamente, che cosa è? Qual è il suo scopo? E’ un’attrazione turistica, vi accorrono turisti da ogni dove per poterne fotografare architettura interna ed esterna. Una facciata ad esedra che in basso è costituita da un porticato retto da colonne, marmi con le quattro parti del mondo, Europa, Asia, Africa ed America, nicchie che rappresentano la cultura e le scienze e quattro statue raffiguranti l’Inverno, la Primavera, l’Estate e l’Autunno a riportare al concetto del tempo e del suo scorrere. I visitatori restano stupefatti dinanzi al bellissimo pavimento, agli stucchi ed i decori, e, perchè no, anche osservando le vetrine dei suoi splendidi negozi. Un tempo era il ritrovo degli artisti partenopei ed anche quello era un richiamo per i turisti (non solo per loro). Avendo oggi una valenza sia monumentale che commerciale, unisce l’antico al moderno, la storia e l’architettura al cibo e allo shopping e ancora, è vicinissima ai luoghi più importanti della città, per cui…cosa chiedere di più?

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja