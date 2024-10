Napoli, parola d’ordine di Conte: sacrificio!

Il Napoli è in vetta alla classifica di Serie A alla seconda soste per le nazionali, dopo aver battuto anche il Como per 3-1, al Maradona nella gara di venerdì, e ciò che l’allenatore ottempera è il sacrificio, come sottolinea Il Mattino. “La parola d’ordine nel nuovo Napoli di Conte, però, è il sacrificio. E vale per tutti. Per i “gregari” e per i fuoriclasse. Non è un caso che Neres finora sia partito sempre dalla panchina proprio perché non ancora completamente calato nella parte del giocatore che all’occorrenza deve anche saper difendere. Così come non è un caso che Kvara sia sempre, o quasi sempre, stato sostituito da Conte in queste prime sette gare di campionato (solo con Bologna e Parma è rimasto in campo dall’inizio alla fine). Il nuovo vestito che il sarto Conte ha cucito addosso al georgiano del resto comporta un notevole dispendio di energie ed è probabile che spesso il tecnico lo abbia fatto rifiatare perché non aveva più benzina nelle gambe. In altre invece probabilmente per lanciare un messaggio a Kvara come a tutto il resto della truppa: si corre, si rispettano le consegne e non esistono intoccabili. E la legge vale per tutti”.

