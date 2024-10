Napoli-Como: tifoso ospite rimasto colpito dalla bellezza e dall’ospitalità della città

Il calcio, a volte, è capace di regalare storie meravigliose che con il campo hanno poco o nulla a che fare. I tifosi del Napoli devono essere felici della vittoria maturata dagli uomini di Antonio Conte ieri sera contro il Como, ma dovrebbero essere più che orgogliosi per il messaggio lasciato da un tifoso comasco sotto un post del club azzurro su Instagram.

«Buongiorno a tutti, sono un tifoso del Como presente ieri a Napoli», esordisce così il supporter Matteo Pavanello rivolgendosi al popolo napoletano. «Volevo farvi i complimenti per l’ospitalità ricevuta durante tutta la giornata: abbiamo incontrato ovunque gente meravigliosa, e nel momento in cui abbiamo comunicato o è emerso fossimo tifosi del Como in trasferta, chiunque si è messo a disposizione per aiutarci in ogni modo possibile, senza mai chiedere nulla in cambio e per il solo grande senso di ospitalità che vi appartiene».

E poi l’augurio, con una promessa che speriamo possa essere mantenuta: «Vi faccio i migliori auguri per il campionato e speriamo di poter tornare in trasferta da voi anche il prossimo anno!».

IL POST SU INSTAGRAM



Il commento del tifoso ha superato il migliaio di like, oltre a numerose risposte arrivate da tifosi del Napoli cariche di amore e gratitudine.

Fonte: Il Mattino