Kvara non è intoccabile: il messaggio di Conte

Sebbene sia sempre il giocatore più talentuoso del Napoli, non sempre in queste ultime partite ha brillato. Certo, ha segnato nella scorsa partita contro il Monza, ma nell’ultima col Como non si è reso protagonista di una prestazione indimenticabile. Khvicha Kvaratskhelia è stato anche sostituito a gara il corso e, al suo posto, è entrato David Neres che ha siglato la rete del 3-1 che ha chiuso i giochi. Ma perché il georgiano viene spesso richiamato in panchina da mister Antonio Conte? Lo ha spiegato il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione odierna. Ecco quanto si legge: “Non è un caso che Kvara sia sempre, o quasi sempre, stato sostituito da Conte in queste prime sette gare di campionato (solo con Bologna e Parma è rimasto in campo dall’inizio alla fine). Il nuovo vestito che il sarto Conte ha cucito addosso al georgiano del resto comporta un notevole dispendio di energie ed è probabile che spesso il tecnico lo abbia fatto rifiatare perché non aveva più benzina nelle gambe. In altre invece probabilmente per lanciare un messaggio a Kvara come a tutto il resto della truppa: si corre, si rispettano le consegne e non esistono intoccabili”.

