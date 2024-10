Il Maradona fa il Maradona: Napoli si è fidata ed ha avuto ragione

Lo scorso anno si respirava resa, il Maradona divenne terra di conquista per molti e di fortino perse tutte le caratteristiche. Oggi, la musica è diversa. E non è solo questione di risultati, perchè il pienone c’erà già in pieno agosto, con il Modena, per i preliminari di Coppa Italia. Scrive il CdS: “Dev’essere stato bravo a trovare l’interruttore giusto, Antonio Conte, capace di «riaccendere la passione» al Maradona dove la luce si era spenta d’improvviso. In sei partite il Napoli ha fatto il pieno di vittorie, punti e tifosi. Lo stadio è sempre stato pieno. Circa trecentomila presenze complessive, oltre cinquantamila contro il Como, altro sold-out stagionale aspettando i big-match. Cos’è cambiato da un anno all’altro? Il ritrovato entusiasmo non è solo figlio del primo posto in classifica. Il pienone era stato registrato già il 10 agosto col Modena per i preliminari di Coppa Italia. In piena estate, quando in molti sono di solito in vacanza. È stato l’arrivo di Conte a restituire alla città quel sorriso smarrito dalla precedente stagione. Poi i risultati hanno contribuito. Napoli si è fidata e il Napoli non ha deluso.”

