5° giornata- Napoli-Milan 0-1

CERCOLA- Il Napoli Femminile perde la seconda gara di fila, dopo quella di Roma.

Mister Mango rivoluziona un pò la squadra con Novellino e Martinovic in panchina, inserendo le giovani Sciabica e Jelcic dal 1′. Al 10′, uno-due Jelcic per Sciabica, ma la sfera per la classe 2006 è troppo lunga per arrivarci. Dopo 5′, Moretti per Jelcic, ma la bosniaca viene anticipata dalla retroguardia rossonera. Al 22′, primo accenno offensivo delle ospiti con il diagonale di Dompig su suggerimento di Cernoia. Dopo 5′, ancora il Milan si rende pericoloso: Nadim per Renzotti che conclude largo rispetto allo specchio della porta.

Nella ripresa, ghiotta chance per le locali con la bosniaca 2004 Jelcic che battezza la base del palo della porta difesa da Giuliani. Successivamente, per il Napoli entrano Novellino e Adugbe, con quest’ultima che ha una clamorosa occasione per portare il Napoli in parità, con Giuliani fuori dai pali, ma la neo-entrata, invece di cercare un pallonetto a sorprendere il portiere del Milan, arriva fino in porta per poi calciare piano, consentendo a Giuliani di parare comodamente. Al 47′, nel secondo dei cinque di recupero assegnati, Dompig castiga il Napoli battendo Bacic nell’area piccola, dopo una mischia, regalando così 3 punti preziosi a coach Bakker, col Milan che sale a quota 7, mentre le partenopee restano a 3.

A fine gara, intervistiamo il difensore Tecla Pettenuzzo: “Prevale certamente il rammarico di non essere riuscite a portare a casa punti importanti per la classifica, nonostante abbiamo giocato una buona gara. C’è crescita, furore, da domani dobbiamo ripartire al meglio per preparare la doppia sfida esterna che ci attende. E’ mancato il gioco, ma ci stiamo lavorando, cercando di restare compatte e di non prendere gol. Con Lazio e Sampdoria saranno due battaglie contro delle concorrenti alla salvezza.”