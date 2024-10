Uno sguardo sugli inseguitori

Tra oggi e domani tocca agli inseguitori, “poursuivants”, tutti reduci dalle fatiche di Champions: il rischio scorie è evidente. La Juve “gasata” dalla magnifica vittoria a Lipsia e però depotenziata dalla perdita di Bremer per tutta la stagione o quasi. L’Inter tranquillizzata dal 4-0 alla Stella Rossa, utile per abbassare il volume sullo scandalo di Curvopoli. Il Milan depresso dalla seconda sconfitta di fila in Europa. Delle tre, la Juve gode dell’impegno in teoria più facile, anche se il Cagliari di Davide Nicola è resuscitato a Parma e qualche fastidio potrebbe crearlo. Più complicato l’impegno dell’Inter, stasera alle prese con il Torino, che deve uscire dalla galleria delle sconfitte contro l’Empoli in Coppa Italia e contro la Lazio in campionato. Paolo Vanoli era uno dei collaboratori di Conte nell’Inter dello scudetto 2021 e ci terrà a far bene in quanto ex. Il Milan, domani sera a Firenze, dovrà fare chiarezza su se stesso. Qual è il vero Milan? Quello del derby vinto? Quello remissivo del primo tempo di Leverkusen? In un mese e mezzo di gare ufficiali, Paulo Fonseca ci ha mostrato mille Milan diversi, alcuni obbrobriosi, contro il Parma e il Liverpool, e altri ambiziosi, contro l’Inter e il Lecce. La Fiorentina ci avvicinerà un poco alla verità. Una ricaduta del Milan, sconfitta o pareggio amorfo, riaprirebbe il dibattito attorno all’allenatore portoghese. Comunque andranno le altre, Conte resterà davanti in solitaria, nel peggiore dei casi con un punto di vantaggio, se la Juve batterà il Cagliari. E Conte primo non può lasciare tranquillo nessuno.

Factory della Comunicazione