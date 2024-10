Serie A, l’Udinese ritrova il successo: basta un gol di Zemura per piegare il Lecce!

Torna al successo l’Udinese. La squadra di Runjaic, reduce dal doppio ko contro Roma e Inter, batte un coriaceo Lecce e ritrova i tre punti che mancavano dallo scorso 16 settembre sul campo del Parma.

I friulani si fanno preferire già dal primo tempo, pur non riuscendo a segnare. L’occasione più grande capita sui piedi di Karlstrom, abile a tenere un pallone in gioco sulla sinistra e a piazzarlo al centro, dove Kabasele colpisce di testa ma va a sbattere sulla traversa. Non va meglio a Zemura, la cui conclusione a porta praticamente sguarnita sulla ribattuta termina sul fondo graziando la squadra di Luca Gotti, ex di giornata. In precedenza, da segnalare alcuni tentativi di marca leccese con Dorgu e Krstovic che non hanno tuttavia impensierito Okoye. I salentini si salvano ancora nelle battute finali della prima frazione: la potente conclusione di Zarraga dal limite dell’area è terminata sul palo a Falcone battuto, dopo una maldestra deviazione di Baschirotto.

Nella ripresa sono sempre i friulani a farsi preferire, con Davis vicino al bersaglio in due circostanze. Non mancano i tentativi del Lecce con Dorgu e Ramadani, terminati abbondantemente alti. A decidere la sfida del Bluenergy è però Zemura, la cui punizione dal limite (75′) non lascia scampo a Falcone ed è l’ultima vera emozione di una gara a tinte quasi tutte bianconere.

Con il successo odierno, l’Udinese si issa al secondo posto con 13 punti – in attesa delle altre gare – mentre il Lecce (che non vince dal 31 agosto) resta fermo a 5 in terzultima posizione.

Di seguito il tabellino del match (fonte calciomercato.com):

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue (67′ Kamara), Zarraga, Karlstorm, Ekkelenkamp, Zemura (95′ Abankwah); Brenner (dal 46′ Davis), Lucca. A disposizione: Sava, Padelli, Palma, Bravo, Ebosse, Giannetti, Modesto. Allenatore: Kosta Runjaić

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert (79′ Morente), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret (63′ Rafia), Ramadani (79′ Oudin), Coulibaly; Rebic (63′ Pierotti), Krstovic, Dorgu. A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Sansone, Jean, McJannet, Marchwiński, Hasa. Allenatore: Luca Gotti

Marcatori: 75′ Zemura (U)

Arbitro: Maurizio Mariani sez. di Aprilia

Ammoniti: Ehizibue (U), Rebic (L), Baschirotto (L), Kamara (U)