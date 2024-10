A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista di ‘Passione Inter’.

Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quali potrebbero essere le scelte di Simone Inzaghi dal primo minuto?

“Il Torino gioca un bel calcio, arriva da una sconfitta. L’Inter, invece, va a caccia di continuità dopo la vittoria con la Stella Rossa. La formazione sembra essere già definita, con: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Il principale ballottaggio è ancora dietro tra Bisseck e Pavard, mentre a destra Darmian è favorito su Dumfries.

Un po’ di risultati altalenanti per l’Inter?

“C’è stata la battuta d’arresto con il Milan. I fattori possono essere: la gestione della rosa, le trasferte delle Nazionali, la preparazione che non tutti hanno fatto in modo completa. Pian piano tutti, anche Lautaro, stanno cominciando a mettersi a riga, come anche le altre. Sono tutte racchiuse in pochi punti. Speriamo di vincere per non perdere ulteriore terreno dalla capolista, dal Napoli”

Sul gioco di Conte?

“Mi sono tornate in mente delle partite contro Genoa, Verona e Sassuolo, dove vincemmo per 1 gol di distanza. Il calcio di Conte é concreto. La squadra è ben compattata, lascia il pallone agli avversari e poi fa male ripartendo. Quello che conta per Conte è il risultato ed io lo condivido a pieno. I risultati portano a casa i trofei”

