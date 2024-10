Contro il Como è stata la vittoria di Conte sul mercato

Provate a prendermi. Antonio Conte tenta una fuga alla Tadej Pogacar. Napoli primo con quattro punti di vantaggio sulla Juve, in campo domani all’ora di pranzo contro il Cagliari. È probabile che l’allungo rientri, che la Juve si rimetta a ruota della capolista, ma oggi Conte è sempre più “tête de la course”, come dicono al Tour de France dei ciclisti, alla testa della corsa con un discreto margine. Assumono forma e sostanza le facili previsioni dell’estate sul Napoli avvantaggiato, perché fuori dall’Europa, con Conte al lavoro tutta la settimana nell’eremo di Castel Volturno. La concorrenza a disperdere energie psicofisiche in giro per la Champions. Il monaco benedettino Conte a martellare i suoi con allenamenti mirati, curati, cesellati. Ora et labora, prega e lavora. Come Luciano Spalletti a suo tempo, anche se con metodi diversi. Spalletti era più monaco di Tibet.

Provate a prendermi. Antonio Conte tenta una fuga alla Tadej Pogacar. Napoli primo con quattro punti di vantaggio sulla Juve, in campo domani all’ora di pranzo contro il Cagliari. È probabile che l’allungo rientri, che la Juve si rimetta a ruota della capolista, ma oggi Conte è sempre più “tête de la course”, come dicono al Tour de France dei ciclisti, alla testa della corsa con un discreto margine. Assumono forma e sostanza le facili previsioni dell’estate sul Napoli avvantaggiato, perché fuori dall’Europa, con Conte al lavoro tutta la settimana nell’eremo di Castel Volturno. La concorrenza a disperdere energie psicofisiche in giro per la Champions. Il monaco benedettino Conte a martellare i suoi con allenamenti mirati, curati, cesellati. Ora et labora, prega e lavora. Come Luciano Spalletti a suo tempo, anche se con metodi diversi. Spalletti era più monaco di Tibet.