TUVA SAGEN È UNA NUOVA GIOCATRICE DI F.C. COMO WOMEN

Factory della Comunicazione

La calciatrice norvegese arriva dal Øhil

F.C. Como Women ufficializza l’acquisto di Tuva Olaussen Sagen a titolo definitivo. La giocatrice norvegese di ruolo difensore, classe 2007, arriva a Como dal Øhil firmando un contratto fino al 30 giugno 2027.

Per la scandinava si tratta della prima esperienza in Italia dopo aver vestito in patria le maglie di Nykirke, Borre e Øhil, con cui ha collezionato 45 presenze. La Sagen ha inoltre rappresentato la propria nazionale, vestendo la maglia norvegese nelle categorie giovanili U15, U16, U17 e U19 dove ha totalizzato 24 presenze e 2 gol in gare ufficiali.

Queste le sue prime parole da giocatrice di F.C. Como Women: “Sono davvero entusiasta di aver firmato per il Como Women. Giocare in Italia, in Serie A, è un passo importante per la mia carriera. Il mio obiettivo è crescere il più possibile come calciatrice”.

