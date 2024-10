Antonio Conte sorride: il suo Napoli vola in testa alla classifica

Sorride, Antonio Conte. E sarebbe strano vederlo in altra maniera. Il suo Napoli è già in testa alla classifica e cammina veloce con punti e gol. “Sarebbe stato difficile pensare ad avere un andamento positivo così in fretta. Da parte dei ragazzi c’è tanta disponibilità, così come da parte del mio staff. Napoli è una piazza bella, importante e calda. Vogliamo regalare ai tifosi delle belle partite – dice il tecnico dopo il 3-1 al Como -. Lukaku è un giocatore che, a prescindere, può sempre spostare gli equilibri. Oggi è cresciuto dal punto di vista della condizione e della partecipazione. Può far meglio, deve continuare a lavorare in modo serio come sta facendo – aggiunge il tecnico azzurro -. L’impatto di Neres è stato importante e quando vedo queste cose è per me motivo di soddisfazione. Si sta ritrovando dopo alcune stagioni altalenanti, lo vedo molto applicato. Tutti sanno che c’è concorrenza. Voglio però elogiare anche Politano, con cui ho avuto una bella esperienza all’Inter. Ho trovato un giocatore molto più maturo di allora”.