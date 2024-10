Settembre super per Conte, i numeri parlano chiaro

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è stato insignito del premio “Coach Of The Month”, merito dell’impatto che ha avuto sulla squadra, prima in classifica alla sesta giornata, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il tempo di rimettere piede in Italia e di mettere le cose chiaro. Antonio Conte è stato nominato miglior allenatore del mese di settembre dalla Lega Serie A: il nostro campionato lo ha ritrovato dopo tre anni e lui ci ha messo tre partite di un mese pressoché perfetto per abbracciare tutti i vecchi amici. Compreso il primo posto. Settembre super, dicevamo: lo 0-0 a Torino con la Juve e le vittorie per 4-0 con il Cagliari in trasferta e per 2-0 con il Monza al Maradona in campionato, e per gradire anche il 5-0 in Coppa Italia rifilato al Palermo ancora in casa, valso gli ottavi. Numeri. Ma soprattutto sensazioni: la progressiva e costante crescita della squadra, un solo gol subito nelle ultime quattro partite e 6 clean sheet su 8 con tanto di cambio modulo, che ha spedito il Napoli in cima dopo 483 giorni. Da solo. Bella sensazione, certo. Proprio come quella di avvertire la spinta, l’amore e soprattutto la stima e la fiducia incondizionate del popolo azzurro: cinquantamila spettatori anche oggi, in occasione della sfida con il Como in programma alle 18.30 di un venerdì di anticipo che dovrà servire a confermare la puntualità della squadra in vetta”.

