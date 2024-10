Seria A – Il derby tra Verona e Venezia ai padroni di casa

Il secondo tempo comincia l piccolo trotto. Un tiro di destro di Busio non impensierisce Montipò che respinge. Al 60′ Di Francesco inserisce Ellertsson e Zampano, fuori Doumbia e Haps. Zanetti risponde al 65′ con Kastanos per Mosquera e passa al 4-2-3-1 dall’iniziale 4-4-1-1. La sfida non ha più il ritmo forsennato della prima mezz’ora. Da segnalare un destro di Duda che impegna a terra Joronen. Poi è Livramento con un destro a giro a sfiorare la traversa. I padroni di casa mantengono l’iniziativa, il Venezia si difende con ordine, ma non riesce a ripartire. Così Di Francesco toglie Pohjanpalo e Oristanio per Gytkyaer e Yeboah. Zanetti, ancora una volta, risponde al collega con Sarr e Dani Silva per Livramento e Duda, appena ammonito. Il Verona si scuote. Kastanos per Tengstedt e tirocross che supera Joronen, ma non Zampano che rinvia in extremis. All’81’, Hellas completa la rimonta. Angolo di Lazovic, Joronen infila nella propria porta il pallone colpito di testa da Kastanos: 2-1. Di Francesco si gioca la carta Raimondo, fuori Sverko per provare a rimontare. L’ultimo brivido lo regala in pieno recupero Magnani, che con un goffo intervento da due passi costringe il suo portiere Montipò a un bell’intervento, di pura reattività.