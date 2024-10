Napoli-Como: una chance da sfruttare prima della sosta

Il Napoli affronterà stasera al Maradona, per la settima giornata di campionato di Serie A, il Como, e la chance importante sarà quella di vincere e consolidare il primo posto in classifica prima della sosta per le nazionali, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Bene, bis e quasi un tris intero: il Napoli c’è, è questo, ha un’anima tosta e il sangue caldo come il suo allenatore. Ma oggi con il Como, la vera sorpresa della stagione che ha battuto l’Atalanta e fermato il Bologna da Champions, dovrà dimostrare di avere ancora la sua testa. Ancora una volta l’attenzione, la personalità e la fame che dopo Verona hanno caratterizzato il cammino: assalto e gestione senza subire, come fanno le grandi. Il primo Napoli capolista di Conte ha riconquistato la gente e riempito il Maradona come neanche un anno fa con lo scudetto sul petto. E ora il signor Antonio e i suoi bravi ragazzi perbene – qualità che ama sottolineare – hanno una chance super: battere il Como e consolidare il primo posto significa affrontare la sosta con qualcosa in più in termini di punti, morale, convinzione. Significa preparare la trasferta a Empoli del 20 ottobre e la successiva in casa con il Lecce con il sorriso da trasformare in ghigno al momento giusto. Con lo sguardo rivolto alle prossime e un pensiero piccolo così alla discussione della tesi: il Milan a Siro. A suo tempo, per carità. Ma il Napoli deve cogliere l’attimo”.

