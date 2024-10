“Mc Tominay? Non lo scopriamo ora, allo United lo rimpiangono”, ne parla lo scrittore De Giovanni

“Conte è uno che non le manda a dire, anzi la polemica gli piace, mi è piaciuto il riferimento a Thiago Motta, che si è nascosto dopo aver avuto la squadra richiesta. La Juve ha speso più di 200 milioni, non credo sia da nascondersi così come Milan e Roma, che hanno fatto campagne acquisti molto consistenti. Il Napoli, dopo un decimo posto, ha fatto un ottimo mercato e finora ha fatto cose egregie ma non è la favorita per lo scudetto. Non giocare le coppe è un vantaggio, certo, ma è anche vero che giocarle e vincere, fa ricaricare le pile per il campionato. Noi speriamo di rientrare dalla porta principale, quello che viene di più è guadagnato. Il cambio modulo? Il Napoli è ancora incompleto, manca un esterno perché il buon Mazzocchi tecnicamente è un gradino sotto i suoi compagni, così come Rafa Marin e Juan Jesus fanno capire che giocare con tre centrali sarebbe stato rischioso, per cui è stato giusto cambiare sistema di gioco. In ogni caso, mi auguro che a gennaio il Napoli corra ai ripari. Lukaku è un fior di giocatore, che già adesso ha dimostrato grande professionalità rinunciando alla Nazionale per allenarsi, e non è certo un caso che ci siano così tanti gol da parte degli esterni d’attacco, che grazie ai movimenti del belga si inseriscono in area di rigore con grande efficacia. Gilmour? Conte dice che lo mette in difficoltà, è un grandissimo acquisto che farà sentire il suo peso ben presto. Mc Tominay? Non lo scopriamo ora, allo United lo rimpiangono, è un giocatore molto diverso da ZIelinski ma molto più incisivo negli spazi, è entrato in entrambi i gol con il Monza. Non attira magari l’occhio con il pallone, ma si inserisce, apre gli spazi, è una fantastica mezz’ala. Il Napoli ha il miglior centrocampo d’Italia, ne sono convinto”.