Inacio Pià: “Neres e il futuro di Raspadori al Napoli”

Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, oggi agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Factory della Comunicazione

Queste le sue parole:

“Neres? E’ forte, nelle gerarchie di Conte Politano non era la prima scelta, poi giocando Politano s’è guadagnato il posto da titolare. Sta facendo molto bene come tutto il Napoli che ha trovato entusiasmo ed equilibrio. Neres però è stato preso per giocare e per far la differenza, il Napoli non avrà coppe europee da giocare e ci saranno meno possibilità, però Neres ha già dimostrato di avere un potenziale importante. Raspadori? Giocando col 4-3-3 è difficile collocarlo, eppure lo ammiro molto per l’atteggiamento che ha in campo e per la qualità che propone. Ha un gran tiro, è intelligente tatticamente, ma da esterno faccio fatica a vederlo come protagonista. Non è un esterno di ruolo, con questo modo è difficile che trovi spazio. Anche col 3-5-2 non giocherebbe, faccio fatica a vederlo come spalla di Lukaku. Se il Napoli avrà modo a gennaio di cederlo è giusto che trovi una nuova sistemazione senza che venga svalutato. Poi magari il ragazzo deciderà di restare a Napoli, ma col cuore in mano devo ammettere che difficilmente farà il protagonista. Reja? In certi momenti non ci capiva molto, perciò non giocavamo spesso insieme con Calaiò e Trotta