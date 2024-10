CdS – Lukaku in crescita, e cresce l’amore per Napoli: “È una fantastica sensazione”

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato ai canali ufficiali del club, sottolineando la sua crescita in azzurro, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Lukaku è in crescita: ha pagato dazio con la Juventus a Torino, ma l’impatto con il Palermo in corsa è stato molto convincente (assist dopo 18 secondi a McTominay) e con il Monza, nonostante un solo tiro in carnet, ha comunque lavorato bene per la squadra. E cresce l’amore nei confronti di Napoli: «Quando è venuta fuori la notizia del contatto, ho contato su Instagram tanti messaggi dei tifosi», ha detto ai canali social del club azzurro. «Ovviamente poi ho parlato con Mertens, ci conosciamo da quando avevo 17 anni, e quindi avevo già un amico fidato che mi preparava alla vita qui: si vede che rappresenti un’intera città e il suo popolo. È una fantastica sensazione da provare che ti dà energia ogni giorno per dare il massimo. E io per mentalità cerco di dare un po’ di più ogni giorno. Ogni volta più di ieri». E ancora, l’abbraccio con la gente al Maradona, in occasione della partita con il Parma. «Ero sopraffatto, è stato tutto incredibile: un’atmosfera diversa e un’energia davvero positiva». Romelu, in poche settimane, è stato colpito dal senso di appartenenza. «Quando vedi i giocatori, i fisioterapisti, i magazzinieri e tutti quelli che lavorano in questo club, tutti veri napoletani che amano il Napoli, ti senti bene. Ma avverti anche una grande responsabilità e devi dare il massimo»”.

