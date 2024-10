Ariedo Braida esprime la sua sul rinnovo di Kvaratskhelia

Ariedo Braida, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il rinnovo di Kvaratskhelia? Se vuoi tenere il giocatore lo devi pagare tanto, c’è molta concorrenza. Magari resterà a Napoli a cifre inferiori rispetto a ciò che gli offrono le big d’Europa, ma devi adeguargli il contratto. I numeri uno devono essere retribuiti da numeri uno. Lui e Lukaku spostano gli equilibri. Kvaratskhelia a Napoli sta benissimo, ma bisogna dargli ciò che chiede altrimenti non sarà possibile trattenerlo. Ci vuole equilibrio anche nelle trattative. Conte? Se fossi stato ancora al Milan l’avrei preso sicuramente. Corsa scudetto? Può vincerlo il Napoli perchè è forte, Conte non sbaglia a dire che chi vince è perchè subisce pochi goal. Il Napoli ha una squadra competitiva, ma per fortuna non vince sempre chi spende di più, il calcio è bello per questo. Questa Champions non mi piace, è una Champions commerciale, hanno aumentato le partite per aumentare gli introiti. Amo il calcio, ho dato tutta la mia vita al calcio, ma personalmente questa coppa non la seguo come in passato”.

