⚽️CdS Campania⚽️ ❤️Romelu in prima pagina❤️ – “INNAMORATO”

Romelu pazzo di Napoli: «Qui rappresento la città e un popolo».

Ha deciso di non andare in nazionale e durante la sosta lavorerà ancora a Castel Volturno per migliorare la condizione

Lukaku parcheggia in prima fila

Oggi guiderà l’attacco azzurro per blindare il primato e ritrovare il gol che manca da Cagliari

«Avverti il senso di responsabilità quando capisci l’amore per il club»

I nnanzitutto la decisione: Romelu Lukaku ha chiesto a Domenico Tedesco, ct del Belgio, di non essere convocato anche questa volta per gli impegni di Nations League e dunque resterà a Castel Volturno a lavorare con il resto dei ragazzi che come lui, volontariamente o per circostanze, non saranno impegnati con le nazionali. Rom, per la cronaca, salterà le sfide con la Francia e soprattutto con l’Italia dei suoi amici Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori. Magari nel weekend, approfittando dei giorni di pausa che Conte concederà al gruppo, farà un salto a Bruxelles, a casa, dai suoi figli, ma prima di tutto dovrà parcheggiare il Napoli in sosta. E dovrà farlo in prima fila, al primo posto in classifica: comodo, bello, preciso, esattamente com’è accaduto dopo la partita contro il Monza.

Oggi al Maradona, invece, è atteso il Como di Fabregas, un illustre campione del mondo e d’Europa (due volte) con la Spagna che da poco più d’un anno ha cominciato la sua vita da allenatore, e Lukaku dovrà provare a fare quello che in carriera gli è già riuscito 388 volte con il Belgio, in Premier e in Italia. L’ultima volta in Serie A risale alla trasferta di Cagliari: il colpo del tris e arrivederci a tutti. Poi, due giornate di pausa in campionato più quella in Coppa Italia, ma anche un tempo speso a lavorare duro, sodo, tosto, così da azzerare al volo il gap con il resto del gruppo accumulato nel corso di un’estate trascorsa in solitudine. Conte lo ha comunque applaudito, in questa lunga vigilia: «Romelu sposta sempre gli equilibri». Non resta che tornare a spostare i gol.

