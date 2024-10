“Napoli favorito per il titolo? Dico no. Rinnovo Kvara? Proposta importante, la palla passa a lui”

Luca Marchetti, giornalista Sky Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Forza Napoli Sempre degli azzurri, che scenderanno in campo domani al Maradona contro il Como (calcio d’inizio ore 18.30).

“Questione rinnovo di Kvaratskhelia, a me risulta che Il Napoli offra 6 milioni di euro a stagione, anche validi da subito, ma non è chiaro se ci siano clausole: sarebbe un argomento di discussione. Il giocatore ne chiede 8? Quel che ci risulta certo, per quanto ne sappiamo, è che gli azzurri sperano non vogliono andare oltre la cifra già messa sul tavolo, che sarà l’ultima come ordine di grandezza.

La proposta economica è da top, da giocatore importantissimo. Tutti possono avere ambizioni anche superiori, ma bisogna capire che il Napoli gli ha dato fiducia in passato e l’ha portato in Italia, dove ha vinto lo Scudetto. Questa offerta non è facilmente rifiutabile: è una bella offerta. Conte, con le sue parole, dimostra di accettare la sfida della Juve. Se è venuto a Napoli, è perché ha accettato una sfida sin da inizio stagione. Scudetto? Se parliamo di favorita assoluta, il Napoli non lo è, se vogliamo fare una graduatoria in pole position metto sempre l’Inter. Se vogliamo dire che il Napoli può riprovare ad insidiarla, allora sono d’accordo. McTominay, sin qui, è stato un acquisto assolutamente funzionale. Non so se avete sentito che ha detto Di Canio a Sky: ‘Non ho capito come abbia fatto il Manchester United a venderlo per soli 30 milioni…‘, sono state le sue parole”.