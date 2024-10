Inchiesta curve: per Inter e Milan non c’è “rischio classifica”

Qualcuno, quando è scoppiato il caso delle curve milanesi, ha cominciato a parlare di ripercussioni sulle squadre, facendo riferimento anche a possibili penalizzazioni in classifica. La Gazzetta dello Sport scrive di un non rischio per i due club: “Inter e Milan rischiano penalizzazioni in classifica per i rapporti con gli ultrà? E’ da escludere a priori questo scenario per le due società. Come successe alla Juventus del 2017. Il club, all’epoca, intratteneva rapporti con la Curva Sud. Gaetano Pecoraro, ex Procuratore Figc, chiese 30 mesi di inibizione e 50mila euro di ammenda per Andrea Agnelli, due turni a porte chiuse dell’Allianz ed un turno di sospensione per la Curva. La Corte federale cancellò i 30 mesi per Agnelli a cui fu inflitta una multa di 100mila euro. La Juventus fu multata per 600mila euro ed ebbe le porte chiuse per una gara interna”.

