Il Napoli e Kvara hanno un obiettivo comune, si chiama Champions

Il Napoli ha ritrovato il suo Kvicha, e lo ha fatto, col nuovo allenatore, in una posizione nuova, che sta dando i suoi frutti. In più è in arrivo il rinnovo per il georgiano, non resta quindi che raggiungere l’obiettivo comune, la prossima Champions League, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Di sicuro, il Napoli e Kvara hanno lo stesso obiettivo, che è quello di tornare in Champions già dalla prossima stagione per essere protagonisti e non comparse. E vista con gli occhi del georgiano, la prospettiva adesso è cambiata parecchio rispetto a qualche mese fa. Il Napoli è tornato un progetto credibile e una meta ambita anche dai giocatori top, come dimostrano gli acquisti di Lukaku e McTominay: per Kvara conta prima di tutto il progetto tecnico, che ovviamente ruota intorno all’Europa più nobile. E il Napoli nei prossimi anni potrebbe garantirgli il ruolo di leader in una squadra che vuole crescere e fare strada anche in Champions. Conte ha ridato lustro al progetto, è lui la garanzia per un futuro azzurro. Antonio ha convinto Khvicha a rimanere in azzurro, mettendolo al centro del nuovo progetto Napoli. E la sua centralità fu ribadita direttamente dal presidente De Laurentiis in un blitz estivo nel ritiro della Georgia all’Europeo: lì, Aurelio spiegò a Kvara che non lo avrebbe venduto, poiché considerato centrale nel progetto del nuovo allenatore. Fu il no definitivo al Psg, che era pronto a ricoprire d’oro Kvara con un contratto da 11 milioni a stagione. Da allora, però, si è capovolto il mondo Napoli, che ora ha tanti argomenti validi per convincere Khvicha a rinnovare, magari trovando un’intesa anche per una eventuale clausola rescissoria. Appuntamento a fine mese, per una nuova puntata. Stavolta, però, non per ricucire uno strappo, ma per provare a immaginare il futuro insieme, per tanti anni”.

