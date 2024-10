Enrico Fedele, dirigente, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live dove ha parlato del Napoli

“Non illudiamoci o non andiamo in depressione: solo dopo novembre sapremo il Napoli chi è. Abbiamo avuto un calendario in discesa e non abbiamo fatto grandi prestazioni, ad eccezione di qualcuna. Se Lukaku migliora e fa 20 gol, allora si può puntare in alto. Il belga deve essere l’ago della bilancia, ma solo dopo fine novembre potremo fare delle valutazioni. Le caratteristiche dei calciatori sono chiare, a chi è del mestiere bastano cinque minuti per capirle, ma vedo che i tifosi si esaltano presto.