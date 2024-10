Fava Passaro: “Conte fa il pompiere, ma sa che può ambire al vertice”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dino Fava Passaro, ex calciatore di Napoli e Bologna. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Il Napoli può ambire allo scudetto?

“Conte cerca di tenere la tensione bassa senza mettere pressione. Il Napoli deve puntare ai primi posti perché ha le qualità, non ha competizioni, al di là della Coppa Itali. Deve puntare sia allo Scudetto che alla Coppa Italia. Conte rimarca sempre che l’anno scorso il Napoli è arrivato 10 per migliorare la posizione dell’anno scorso.”

Crede che Conte abbia fatta solo da pompiere?

“Si. Ognuno tende a tirare l’acqua al proprio mulino. Conte secondo me lo fa per non mettere pressioni. Ma anche loro sanno che possono ambire al vertice”

Qual è l’obiettivo del Napoli?

“Il Napoli deve arrivare almeno tra le prime 4 posizioni, minimo. Diversamente, è fallimento”

Chi sono le altre concorrenti per lo Scudetto?

“Ho visto una grande Juve e l’Inter gioca bene. Queste possono impensierire il Napoli. Tuttavia, sono lì lì, non superiori”

Su Lukaku, aspetta o vuole dare già un giudizio?

“Lukaku in ogni squadra é molto importante, anche se non fa gol. Da profondità, puoi calciare la palla su di lui, che la tiene e prende fallo. Quando la squadra ha bisogno di respirare, Lukaku è più bravo di Osimhen su questo perché fisicamente è più possente, é più difficile togliergli il pallone. C’è poco da giudicare”

