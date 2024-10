“Ecco chi è favorita tra Juve e Napoli”

Paolo De Paola, giornalista, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre dove ha parlato del futuro azzurro.

“Tra Juve e Napoli nessuna è favorita, ma entrambi lottano per lo scudetto. Non capisco a che serva nascondersi dietro l’etichetta del ‘non favorito’. Il Napoli con Lukaku deve battersi per lo Scudetto, c’è poco da dire. La Juventus deve vincere il titolo, perché storicamente lotta. Conte, però, non deve dimenticare che il Napoli da anni è in alto: è una delle grandi, insieme alle milanesi e alla Juve, candidate allo Scudetto. Se vogliamo parlare con obiettività, il Napoli si batte ogni anno per lo Scudetto, soprattutto ora che ha fatto un mercato faraonico e ha preso uno dei migliori allenatori in circolazione, se non il migliore.

Cosa mi piace, finora, del Napoli ?