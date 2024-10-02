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UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri designati per le gare dell’8^giornata

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma domenica 6 ottobre.

 

Factory della Comunicazione

SAMPDORIA – JUVE STABIA    Venerdì 04/10 h.20.30

MASSIMI

PRENNA – REGATTIERI

IV:      LOVISON

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       MUTO

 

FROSINONE – CARRARESE    Sabato 05/10 h.15.00

ARENA

BRESMES – MINIUTTI

IV:      TROPIANO

VAR:     MIELE

AVAR:       SANTORO

 

PISA – CESENA     Sabato 05/10 h.15.00

TREMOLADA

PRETI – ARACE

IV:       RAMONDINO

VAR:      MAGGIONI

AVAR:        DI VUOLO

 

SASSUOLO – CITTADELLA    Sabato 05/10 h. 15.00

PERRI

GARZELLI – TRINCHIERI

IV:     BOZZETTO

VAR:     MINELLI

AVAR:    CAMPLONE

 

SPEZIA – REGGIANA    Sabato 05/10 h. 15.00

BONACINA

FONTANI – PASCARELLA

IV:      IACOBELLIS

VAR:     NASCA

AVAR:     GHERSINI

 

CATANZARO – MODENA    h. 15.00

COLLU

DEL GIOVANE – BELSANTI

IV:     MANZO

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      MONALDI

 

COSENZA – SUDTIROL    h. 15.00

PERENZONI

LO CICERO – TRASCIATTI

IV:       TOTARO

VAR:     FOURNEAU

AVAR:     PAGNOTTA

 

CREMONESE – BARI    h. 15.00

MANGANIELLO

LOMBARDO – MASSARA

IV:     MADONIA

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       VOLPI

 

MANTOVA – BRESCIA     h. 15.00

FABBRI

DI GIOIA – BIFFI

IV:       D’EUSANIO

VAR:      SERRA (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

AVAR:      MIELE (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

 

PALERMO – SALERNITANA    h. 15.00

DIONISI

ROCCA – NIEDDA

IV:     MILONE

VAR:     PICCININI

AVAR:      GUALTIERI

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