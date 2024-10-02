UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri designati per le gare dell’8^giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma domenica 6 ottobre.
SAMPDORIA – JUVE STABIA Venerdì 04/10 h.20.30
MASSIMI
PRENNA – REGATTIERI
IV: LOVISON
VAR: CAMPLONE
AVAR: MUTO
FROSINONE – CARRARESE Sabato 05/10 h.15.00
ARENA
BRESMES – MINIUTTI
IV: TROPIANO
VAR: MIELE
AVAR: SANTORO
PISA – CESENA Sabato 05/10 h.15.00
TREMOLADA
PRETI – ARACE
IV: RAMONDINO
VAR: MAGGIONI
AVAR: DI VUOLO
SASSUOLO – CITTADELLA Sabato 05/10 h. 15.00
PERRI
GARZELLI – TRINCHIERI
IV: BOZZETTO
VAR: MINELLI
AVAR: CAMPLONE
SPEZIA – REGGIANA Sabato 05/10 h. 15.00
BONACINA
FONTANI – PASCARELLA
IV: IACOBELLIS
VAR: NASCA
AVAR: GHERSINI
CATANZARO – MODENA h. 15.00
COLLU
DEL GIOVANE – BELSANTI
IV: MANZO
VAR: DI MARTINO
AVAR: MONALDI
COSENZA – SUDTIROL h. 15.00
PERENZONI
LO CICERO – TRASCIATTI
IV: TOTARO
VAR: FOURNEAU
AVAR: PAGNOTTA
CREMONESE – BARI h. 15.00
MANGANIELLO
LOMBARDO – MASSARA
IV: MADONIA
VAR: GARIGLIO
AVAR: VOLPI
MANTOVA – BRESCIA h. 15.00
FABBRI
DI GIOIA – BIFFI
IV: D’EUSANIO
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)
AVAR: MIELE (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)
PALERMO – SALERNITANA h. 15.00
DIONISI
ROCCA – NIEDDA
IV: MILONE
VAR: PICCININI
AVAR: GUALTIERI