Perinetti: “Conte mantiene alta la tensione nel gruppo, un mito sul mister è stato sfatato”

“Il post scudetto è sempre fatale che ci sia un minimo di appagamento, che ci sia la convinzione che una volta arrivati in cima, ci si rimanga per diritto divino e le scelte fatte lo scorso anno sono state avventurose. Spalletti – ha detto il dirigente a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live della sera (dalle 20 alle 21) – è andato via da vincitore, alcuni giocatori hanno manifestato nervosismi, ora De Laurentiis ha azzeccato tutte le mosse andando sul sicuro. Conte non solo è bravo ma fa del suo modo di allenare una missione, è trascinante, fa capire ai suoi che oltre al talento è necessario il gruppo, il collettivo, per vincere i campionati.

Napoli concentrato, Conte ovviamente è agevolato dal fatto di non lavorare in Champions, il vantaggio è concentrarsi solo per la partita in campionato. In una fase di ricostruzione è importante che ci sia questo aspetto, che permette al tecnico di lavorare bene, poi è ovvio che si lavora per tornare in Coppa. Conte dopo l'incidente di Verona ha trasmesso alla squadra il suo spirito e i ragazzi l'hanno recepito molto bene.Venerdì con il Como, squadra in salute, ci vorrà un