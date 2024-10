Pasquale Antonio Riccio negli studi di Radio iBR Scampia ci ha parlato del Campus3S Givova

Siamo alle porte della tappa partenopea della dodicesima edizione del progetto Campus ETS Salute, iniziativa che da anni ha come obiettivo principale la prevenzione e la diffusione della consapevolezza. Si terranno a Scampia le prossime giornate del Campus, presso la sede dell’Università Federico II in via della Resistenza. Il 3 ottobre segnerà la data di inizio, con il taglio del nastro alle ore 17:00, al quale parteciperanno la professoressa Annamaria Colao, titolare della cattedra e coordinatore del Campus, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il rettore Matteo Lorito, il Direttore generale dell’AOU Giuseppe Longo, il presidente della scuola di medicina Giovanni Esposito.

Questa sera, durante la diretta della rubrica “Incontri” di Radio iBR Scampia, il presidente del Campus Salute Pasquale Antonio Riccio ha esposto il progetto campus salute, la sua missione e storia, e l’organizzazione di questa imminente edizione, con la conduzione del direttore di Istituzioni24 Massimo Iaquinangelo.

Riccio ha spiegato come Campus salute sia nato per la prevenzione nel 2010, iniziato e diffuso dalle piazze delle periferie, per poi essere riconosciuto dalle Nazioni Unite e all’estero. Basato interamente sul volontariato, poggia le sue fondamenta sul desiderio di diffondere la consapevolezza sulla salute nelle fasce più deboli delle periferie e la promozione di un adeguato stile di vita.

Alla domanda sul motivo dello spostamento dal lungomare di Napoli a Scampia, Riccio ha risposto che la scelta di lasciare il lungomare e Piazza del Plebiscito è stata mossa dal desiderio di spostarsi in luoghi dove ci sono fasce di popolazione che non accedono alla prevenzione per scelta propria, coinvolgendo i privati, per diffondere il messaggio in altre zone della città di Napoli.

Riccio ha poi precisato che prevalentemente i volontari sono di due tipologie, i medici volontari e coloro che si occupano della logistica e organizzazione pratica del Campus. Questi ultimi sono soprattutto giovani, per i quali rappresenta una grande esperienza formativa.

La diretta si è poi spostata sul Festival della letteratura sportiva, organizzato contestualmente al Campus con Tommaso Mandato, la cerimonia del premio Alessandro Sacco, giornalista sportivo deceduto prematuramente, che verrà consegnato al giornalista Carlo Verna. È seguita una riflessione sull’importanza delle collaborazioni con l’Ordine dei Giornalisti della Campania guidato da Ottavio Lucarelli e Mimmo Falco, che Riccio ha affermato essere stata fondamentale dagli albori del Campus, per individuare le strategie di comunicazione più efficaci e la diffusione degli ideali del progetto.

Durante la trasmissione è stato possibile per gli ascoltatori porre domande attraverso il numero whatsapp alla trasmissione “Incontri” rivolte al Presidente Riccio, che ha risolto ogni dubbio e soddisfatto ogni curiosità, per quanto riguarda la logistica del Campus, le modalità di accesso alle visite, luogo, orari e curiosità di vario tipo sui progetti futuri di Campus ETS.

Pasquale Antonio Riccio ha consigliato di partecipare a più giornate, ove possibile, e di scegliere esclusivamente le visite di cui si ha necessariamente bisogno, per poter soddisfare ogni paziente.

A cura di Maria Ylenia Manzo

Fonte. Istruzione24