CorSport: “Per Buongiorno parlano i dati, ha avuto un impatto record nella difesa”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pasquale Salvione, Corriere dello Sport:

“La mano di Conte è già evidentissima. I progressi del Napoli lo raccontano, anche se il lavoro resta lungo. I segnali sono importanti e letti in prospettiva danno sensazioni di una grandissima squadra. La mentalità del gruppo è cambiata in modo impressionante. Il Napoli ieri ha subito messo in chiaro il suo gioco ed è chiaro segno dell’impatto di Conte. La squadra è ormai trasformata, è pienamente competitiva per lo Scudetto fino alla fine. Ha ricompattato l’ambiente in tempi record e anche questo è un obiettivo già raggiunto: i tifosi sono già orgogliosi per come la squadra vive e approccia la gara, dove non molla mai un centimetro. Kvara nervoso? Non è ancora quel giocatore formato Scudetto, ma è certamente meglio rispetto allo scorso anno. È un giocatore che vorrebbe incidere ad ogni azione, ad ogni dribbling, ma questo non è umanamente possibile. Con Conte sta crescendo ancora di più, ma il Napoli è un processo di gruppo e non individuale. Basta vedere a come Lobotka e Anguissa sono tornati in forma stellare. Kvara tornerà ad incidere quando non si sentirà più forzate a compiere determinate scelte. Conte è l’allenatore migliore per lui in questo momento. Politano? Ieri (NDR)ha fatto addirittura il quinto a destra in alcuni momenti. Garantisce degli equilibri che Neres o Ngonge ancora non garantiscono. La maturità di rendimento parla per lui, è un traguardo che Conte sta raggiungendo. Buongiorno? Ha avuto un impatto record nella difesa del Napoli. Non subisce un dribbling da oltre 1000 minuti… Parliamo di dati pazzeschi. Ha dato una solidità clamorosa ad un reparto che soffriva molto. Il percorso intrapreso da Conte gli darà ulteriori garanzie”.