“Conte vuole evitare entusiasmi ma sa benissimo quel che vuole! Kvara? E’ cambiato poco”

Mimmo Malfitano, giornalista, ha parlato ai microfoni di Forza Napoli Sempre degli azzurri, che venerdì al Maradona sfideranno il Como.

Factory della Comunicazione

“I tifosi ci credono ma l’allenatore del Napoli frena? Conte vuole pararsi il sedere, prova ad evitare che si esaltino troppo la squadra e il suo lavoro. Se dovesse andar bene, scalzerebbe Spalletti dal posto che ancora ricopre e si siederebbe lui su quella poltrona: Conte lo sa bene e punta a quello. Non voglio essere un rompiscatole, ma avete dimenticato che Kvara in estate voleva andare via? Lui ed il suo procuratore hanno provato a forzare il blocco, ma De Laurentiis ha fatto muro e agente e calciatore hanno dovuto riflettere. Da allora, è cambiato poco, se non addirittura nulla. Il georgiano fa il suo lavoro perché è contrattualizzato e non può stare fermo. Di milioni, gliene hanno promessi 10 a stagione, ed è giusto che faccia le sue valutazioni. Il presidente, però, anche davanti a Maradona avrebbe ceduto a certe richieste: lo dimostra l’affare Osimhen, non andato in porto. Possibile l’inserimento di una clausola col rinnovo? Bisogna capire la valutazione. Per 120-150 milioni, resterà un peso per il Napoli, perché questi soldi non li spende più nessuno: Real, Arsenal, PSG e via discorrendo non hanno più le condizioni per reggere certe cifre”.