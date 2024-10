𝗚𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱ì 𝟯 𝗢𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗢𝗿𝗲 𝟭2.15 𝗦𝗖𝗔𝗠𝗣𝗜𝗔 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁à 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗜𝗜 Marco Maddaloni con il libro ‘𝐋’𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐞’

‘Spontaneitร , forza e determinazione sono solo alcune delle qualitร che emergono dalle appassionanti pagine del libro L’anima del campione di Marco Maddaloni. Un racconto tramite il quale รจ possibile seguire le varie tappe della carriera sportiva del judoka, del suo vissuto personale e della sua sfera privata, e in cui non รจ solo l’atleta a risaltare, ma anche l’uomo. Attraverso storie di vita quotidiana, divertenti aneddoti o racconti profondi, Marco Maddaloni si narra nella sua totalitร e non nasconde, accanto alle vittorie, gli insuccessi, accanto ai punti di forza, le debolezze, in un gioco di contrasti che vede spesso contrapposte le ombre di una Napoli di periferia e le luci del podio e della televisione. Le esperienze sul piccolo schermo, con le due vittorie di Pechino Express e L’isola dei famosi, hanno contribuito a far emergere una personalitร tanto complessa quanto autentica, che Marco Maddaloni ha voluto condensare in questa autobiografia. Viene fuori con forza, dalle pagine del libro, il tormento di un uomo che conosce la fatica e il sacrificio, che lotta con abnegazione per raggiungere i suoi obiettivi. Un uomo che conosce la frustrazione, la delusione, un uomo capace, perรฒ, allo stesso tempo, di non arrendersi, di non mollare la presa neanche quando l’amaro in bocca si fa insopportabile. La rabbia, la tenerezza, l’amore incondizionato per la famiglia e per i figli ci mostrano, poi, l’altro lato della medaglia di una vita vissuta sempre al massimo, in tutta la sua pienezza, seppure tra mille difficoltร e contraddizioni. Cosรฌ, senza filtri, maschere o costruzioni, il judoka si apre al lettore, lo fa entrare in casa propria, lo porta in trasferta con lui durante le competizioni, lo fa viaggiare sul filo conduttore dei suoi pensieri piรน intimi, dandogli pieno accesso al cuore dell’uomo e all’anima del campione’.