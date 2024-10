Orsi: “Il Napoli crede nello Scudetto, ma deve continuare a migliorare”

Nando Orsi, ex calciatore ed allenatore ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live del Napoli e delle speranze degli azzurri di trionfare in campionato.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“E’ giusto che il Napoli possa crederci, però bisogna ancora vedere e verificare nelle prossime gare. La squadra ha imboccato la strada giusta, è forte ed ha un allenatore di personalità. Dopo Verona, non mi aspettavo di vederlo lì, ma tra le prime tre sì. Anche le altre stanno facendo bene, il calendario durerà fino alla fine e il Napoli è in corsa. Non avevo dubbi, dopo l’arrivo di Conte e di giocatori importanti. Il Napoli sta facendo il suo, ma dopo l’anno scorso è tutto buono. Le altre hanno più problemi? Il Napoli deve migliorare ugualmente, ma la difesa è stata messa a posto: Caprile, in due partite, non ha dovuto fare una sola parata. In avanti. invece, si deve ritrovare Lukaku: è ancora al 40%. Non vedo un Napoli che possa peggiorare, solo crescere. Kvara è apparso nervosetto, quando è stato sostituito? Rifacciamogli il contratto, che lo ammorbidisce. Fa parte un po’ del carattere: non mi sembra un ragazzo troppo gioviale, vorrebbe stare sempre in campo e si innervosisce se lo sostituisci in una gara in cui potrebbe segnare ancora. Con Conte, però, c’è poco da scherzare. Spero che certe cose non si ripetano più”.